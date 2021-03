Deliveroo promet une prime à ses livreurs

La plateforme de livraison alimentaire Deliveroo a annoncé son intention de verser une rétribution exceptionnelle à ses livreurs dans le monde «pour les remercier», via un fonds qui se concrétisera «le jour d'une introduction en Bourse» à Londres, selon un communiqué publié dimanche. Deliveroo, dont l'application permet de commander des plats auprès de restaurants, «prévoit de verser un montant total de 16 millions de livres sterling (18,6 millions d'euros) à des livreurs partenaires sur les 12 marchés» sur lesquels l'entreprise est présente, indique ce communiqué.

Cela représentera «une rétribution exceptionnelle de 10 000, 1 000, 500 ou 200 livres sterling (11 600, 1 160, 580 ou 230 euros)» par livreur concerné -- en l'occurrence ceux qui ont pris le plus de commandes, ajoute la société. Avec un versement moyen de «440 livres environ». Ce fonds se concrétiserait le jour d'une introduction en Bourse, prévue à Londres mais dont Deliveroo n'a pas encore précisé la date.

Pratiques sociales contestées

«Les livreurs partenaires sont un pilier fondamental de notre activité, et nous voulons récompenser les efforts fournis, qui ont permis à Deliveroo de devenir l'entreprise qu'elle est aujourd'hui», explique le PDG et fondateur Will Shu, dans le communiqué. Et «depuis un an, ils ont permis à des restaurants de poursuivre leur activité, à des personnes vulnérables de se faire livrer et de rester à l'abri chez elles». Créée à Londres en 2013, Deliveroo travaille avec 115 000 restaurants dans 800 villes du monde, où elle compte 2 000 employés et environ 100 000 livreurs.

Les livreurs éligibles à la prime - environ 36 000 - devront avoir plus d'un an d'activité et effectué au moins 2 000 commandes, précise l'entreprise, dont la forte croissance ces dernières années s'est aussi accompagnée de contestations sur ses pratiques sociales. En particulier, la précarité des contrats de travail des livreurs lui a valu des mouvements de protestation en France et une condamnation en justice en Espagne. L'entreprise met en avant la couverture assurantielle (responsabilité civile et accident) gratuite offerte à ses livreurs et, pendant l'épidémie la mise à disposition de kits d'hygiène et d'une indemnité en cas d'incapacité de travail pour cause de Covid.

(L'essentiel/afp)