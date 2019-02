MBS se cherche des alliés et des contrats

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a entamé dimanche au Pakistan une tournée asiatique dans trois pays dont il espère de juteux contrats et la démonstration qu'il demeure un acteur-clé sur la scène diplomatique cinq mois après l'affaire Kashoggi. Le contexte régional est très tendu, marqué par des frictions avec l'Inde et l'Iran voisins, qui accusent tous deux le Pakistan de soutien à des groupes insurgés.

Le prince se rendra ensuite en Inde, où il rencontrera le Premier ministre Narendra Modi et discutera pétrole avec son ministre Dharmendra Pradhan. Il est attendu en Chine jeudi et vendredi. Deux étapes prévues dimanche et lundi en Indonésie et en Malaisie ont été annulées samedi sans explication. Cette visite intervient cinq mois après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul. Après avoir dans un premier temps nié le meurtre, Riyad avait avancé plusieurs versions contradictoires et soutient désormais que Khashoggi a été tué lors d'une opération non autorisée par le pouvoir.

Selon les analystes, la tournée asiatique de MBS, sa plus importante sortie sur la scène internationale depuis sa participation au sommet du G20 en Argentine en décembre, tombe à point nommé pour prouver à l'Occident qu'il a encore des alliés. Il «veut démontrer qu'il n'est pas un paria international», souligne James M. Dorsey, chercheur rattaché à la S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour. Il s'agit d'apporter la preuve qu'il a toujours «accès à la scène internationale et qu'il peut opérer (...) en tant que plus haut représentant d'Arabie saoudite à part le roi», souligne-t-il.

(L'essentiel/afp)