Cultiver salades, herbes et fleurs à la verticale

Dans les fermes verticales, les plantes, cultivées hors sol (hydroponie), poussent sur un substrat et reçoivent précisément l'eau et les nutriments dont elles ont besoin, sous un éclairage LED et dans un environnement climatique contrôlé. Les plateaux de culture sont disposés en hauteur sur plusieurs mètres de haut, d'où le terme d'agriculture verticale.

Créée en 2016 par Gilles Dreyfus et Nicolas Séguy, la société Jungle a commencé expérimentalement au Portugal avant de se lancer en France dans un hangar industriel situé à Château-Thierry (Aisne) et loué à Cofigeo (William Saurin). Elle a ainsi produit 50 000 plantes en 2020, et réalisé 70 000 euros de chiffre d'affaires. Son objectif est de parvenir à produire dix millions de végétaux en 2022.

Produits pour Paris et l'est de la France

Sur les 42 millions d'euros obtenus, la start-up en a levé 7 via l'émission d'actions souscrites par les fonds d'investissement Founders Future, Demeter Partners et ses investisseurs historiques notamment Alain Denin, PDG de Nexity, Serge Papin, ex-PDG de Système U et Christian de Labriffe, de Tikehau Capital. Cette somme va permettre aux deux associés «d'embaucher et de couvrir les coûts de fonctionnement de la société jusqu'à ce qu'elle devienne rentable», déclare Gilles Dreyfus, 38 ans. Les 35 millions d'euros de dette ont été obtenus auprès d'Atlante Gestion.

Actuellement, Jungle est opérationnel sur 200 m² seulement sur le site de Château-Thierry mais il compte développer progressivement sa production sur un total de 5 500 m² de surface productive. Les produits de cette ferme seront destinés à Paris et à l'est de la France. Une deuxième ferme verticale sera construite en 2022 dans l'ouest du pays et offrira 5 500 m² de surfaces cultivables. Enfin une troisième ferme, plus grande, est planifiée dans le sud de la France, à partir de la fin 2022.

Partenariats avec la grande distribution

Parallèlement, Jungle travaille à assurer des débouchés pour ses produits. «L'objectif est de signer des accords-cadres avec des enseignes de la grande distribution», explique Gilles Dreyfus. Jungle a ainsi signé en octobre 2020 un partenariat avec l'enseigne de magasins de centre-ville Monoprix. D'ici octobre prochain, ses herbes aromatiques et salades seront vendues dans 60 magasins. Six magasins parisiens proposent déjà les produits de la marque au rayon fruits et légumes.

Jungle est également «en train de se diriger vers un partenariat avec Intermarché», a ajouté l'entrepreneur. Arguments de vente de Jungle: il entend offrir au consommateur une plante «vivante, sans pesticide, pleine de goût et produite localement».

(L'essentiel/AFP)