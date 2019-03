La Fed ne touchera pas ses taux d'intérêt en 2019

La banque centrale américaine (Fed) ne prévoit plus de toucher les taux d'intérêt, en raison du ralentissement plus marqué de la croissance et l'absence de forte inflatio. Les taux d'intérêt au jour le jour, qui ont été laissés inchangés mercredi, resteront entre 2,25% et 2,50% en 2019, si l'on se réfère aux projections des membres de la Fed, dévoilées mercredi à l'issue d'une réunion monétaire.

Ce changement d'approche plus drastique que ne l'anticipaient de nombreux analystes et résolument «colombe», c'est-à-dire très accommodant, reflète l'attitude prudente de la banque centrale vis-à-vis de l'évolution de la conjoncture. En décembre, la Banque centrale, plus optimiste sur la vigueur de la croissance et de l'inflation, misait encore sur deux hausses d'un quart de point de pourcentage (0,25%) pour 2019.

La Fed table désormais sur une croissance de 2,1% cette année au lieu de 2, 3% estimée en décembre. L'inflation devrait être aussi plus faible à 1,8% contre 1,9% estimé précédemment. Dans un communiqué, le Comité monétaire souligne que l'expansion de l'activité économique de la première économie mondiale «a ralenti» par rapport au 4e trimestre et les «récents indicateurs mettent en avant une croissance plus faible des dépenses des ménages et des investissements des entreprises».

(L'essentiel/afp)