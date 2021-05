Respect mutuel entre Américains et Chinois

Les responsables du commerce chinois et américains ont tenu leur première discussion téléphonique depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce. Les relations entre Pékin et Washington se sont dégradées sous la présidence de Donald Trump, marquée par un conflit commercial entre les deux premières puissances mondiales.

Les deux pays avaient signé en janvier 2020 un accord commercial, censé mettre fin à deux années de guerre commerciale, qui contenait des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert de technologies, grandes exigences des États-Unis. Mais la nouvelle administration Biden avait annoncé en avril faire un état des lieux des promesses tenues par la Chine dans le cadre de cet accord.

«Échange constructif»

La «capacité» de la Chine à tenir ses engagements envers les États-Unis est une «priorité», avait alors assuré Katherine Tai, qui a pris ses fonctions de représentante américaine au Commerce (USTR), en mars dernier. Le vice-Premier ministre chinois Liu He s’est entretenu avec Katherine Tai, dans un «échange constructif» et une «attitude d’égalité et de respect mutuel», selon un communiqué du ministère chinois du Commerce.

L’accord commercial dit «de phase 1», avait toutefois maintenu des droits de douane américains de 25% sur tout un éventail de biens et de composants industriels chinois représentant 250 milliards de dollars et des mesures de rétorsion chinoises sur plus de 100 milliards de dollars d’importations en provenance des États-Unis. L’administration Biden a régulièrement défendu le maintien de ces droits de douane imposés par Donald Trump.

(L'essentiel/AFP)