Arcelor Mittal va étendre ses mines de fer au Liberia

Le numéro un mondial de la sidérurgie Arcelor Mittal, basé au Luxembourg, a annoncé ce vendredi soir l'extension de ses opérations d'extraction de minerai de fer au Liberia, pour un investissement de quelque 800 millions de dollars (677 millions d'euros environ). Le projet prévoit la construction d'une nouvelle usine, dont la production devrait démarrer fin 2023 et aller à 15 millions de tonnes par an, ainsi que des installations logistiques ferroviaires et portuaires.

Selon l'accord signé entre Arcelor Mittal et le gouvernement du Liberia, le sidérurgiste se réserve la possibilité d'augmenter sa production à 30 millions de tonnes par an, d'autres investisseurs pouvant être accueillis pour augmenter les capacités ferroviaires. Arcelor Mittal Liberia est le premier investisseur étranger au Liberia, avec plus de 1,7 milliard de dollars investis depuis 15 ans. Le projet table sur la création de 2 000 emplois dans la phase initiale de construction, essentiellement du Liberia.

«Un pays où investir»

Ensuite, le sidérurgiste a annoncé la mise en place de programmes de formation notamment dans les champs de la production minière, la maintenance, la planification, les opérations et la maintenance électriques. Le président du Liberia George Weah, cité dans le communiqué, s'est déclaré «ravi d'avoir conclu cet accord important avec Arcelor Mittal Liberia, notre partenaire à long terme pour le développement du secteur minier au Liberia».

L'expansion annoncée constitue «le plus grand projet minier pour le fer en Afrique de l'ouest et attirera l'attention internationale au Liberia, un pays où investir», a ajouté le patron d'Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal, cité dans le communiqué, en assurant «l'engagement à long terme» du groupe au Liberia.

(L'essentiel/afp)