La fortune de Bezos croît de 13 milliards en un jour

Jamais un homme n’avait gagné autant d’argent en une seule journée, selon l’indice Bloomberg des milliardaires crée en 2012. Lundi, la fortune de Jeff Bezos a bondi de 13 milliards de dollars en vingt-quatre heures. Malgré la pandémie, le fondateur d’Amazon a déjà gagné 74 milliards de dollars en 2020. L’homme le plus riche du monde conforte plus que jamais son statut avec une fortune estimée à 189 milliards de dollars, loin devant Bill Gates (118 milliards) et le Français Bernard Arnault (94,7 milliards).

Cette progression fulgurante de la fortune de Jeff Bezos s’explique par l’envolée du titre d’Amazon, qui a pris près de 8% en clôture lundi, à 3 196 dollars, détaille BFM TV. Or, l’essentiel du patrimoine de l’homme d’affaires est constitué d’actions du géant d’e-commerce. L’ex-femme de Jeff Bezos, MacKenzie Bezos, a elle aussi vu sa fortune progresser lundi avec un gain de 4,58 milliards de dollars. Elle détient en effet 4% du capital d’Amazon. Elle est ainsi la deuxième femme la plus riche du monde (62 milliards de dollars) derrière l’héritière de L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers (66,7 milliards).

189 milliards de dollars: ça correspond à…

Si l’homme le plus riche du monde convertissait tous ses actifs en espèces d’un coup, il aurait besoin de beaucoup d’espace… et de force: la pile d’argent pèserait près de 1 900 tonnes (NDLR: soit le poids de 20 baleines bleues). Le plus gros billet en dollar est le billet de 100, qui pèse environ 1 gramme. Sur les 11,5 milliards de billets de 100 dollars en circulation, Jeff Bezos devrait en collecter un bon sixième, relève «20 Minuten».

Même si Bezos collectait tous ses avoirs sous forme de billets, il serait incapable de compter lui-même l’argent. Le détenteur du record, Jeremy Harper, a eu besoin d’un total de 89 jours en 2007 pour passer de 1 à 1 million de dollars. En extrapolant, le milliardaire aurait besoin de plus de quatre cent soixante ans pour compter sa fortune comme Picsou.

Si le fondateur d’Amazon voulait relancer sa carrière dans un autre domaine, il pourrait facilement s’acheter une autre entreprise de renom. Par exemple, l’équipementier Nike et la chaîne de restauration rapide McDonald’s valent actuellement environ 140 milliards de dollars chacun...

(L'essentiel/cga)