Donald Trump fait miroiter un accord commercial

Donald Trump est arrivé mardi midi, à Downing Street, pour s'entretenir avec Theresa May, et a promis un «accord commercial très, très substantiel» au Royaume-Uni, après sa sortie de l'Union européenne. «Ce sera un accord très équitable», a déclaré le président américain, mardi matin, avant de discuter commerce avec des chefs d'entreprise britanniques et américains, en compagnie de la Première ministre conservatrice.

«Un grand accord commercial est possible une fois que le Royaume-Uni se sera débarrassé de ses chaînes», a-t-il tweeté lundi soir. L'ambassadeur américain au Royaume-Uni, Woody Johnson, a, lui, affirmé que Washington préparait déjà un accord et qu'il serait «plus rapide qu'aucun autre accord que nous ayons jamais eu». Il a dit s'attendre à voir Londres ouvrir ses portes aux produits agricoles américains et affirmé que «tout ce qui est commercialisable sera sur la table» des négociations.

«Travail fantastique» de Theresa May

Pendant ce temps, un ballon caricaturant Donald Trump en bébé furibond, déjà déployé lors de sa dernière visite en juillet 2018, flottait dans le ciel près du Parlement britannique. Une statue du président représenté en train d'utiliser son téléphone portable assis sur une cuvette de WC était aussi exhibée. Quelques milliers de manifestants ont commencé à se rassembler en fin de matinée dans le centre de Londres, moins qu'attendu. Le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a prévu de s'adresser à la foule en début d'après-midi.

Theresa May quittera formellement ses fonctions, vendredi, après avoir échoué à mettre en œuvre la sortie de l'Union européenne. Elle assurera toutefois la transition jusqu'à ce qu'un nouveau chef de gouvernement soit choisi par son Parti conservateur, d'ici le 20 juillet. «Je ne sais pas exactement quel est votre timing mais restez dans les parages, faisons cet accord», a déclaré Donald Trump, à Theresa May, sur le ton de la blague. Bien qu'il ait fustigé par le passé sa gestion du Brexit, il l'a félicitée, mardi, pour son «travail fantastique».

(L'essentiel/afp)