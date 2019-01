Air France-​​KLM signe une année 2018 record

Le géant du transport aérien franco-néerlandais a transporté 101 447 000 passagers en 2018, un chiffre en progression de 2,8% par rapport à l'année précédente, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. Exprimé en nombre de passagers transportés au kilomètre parcouru (PKT), indicateur de référence du transport aérien, le trafic est en hausse de 3,5% en 2018.

Le groupe IAG, maison mère de cinq compagnies aériennes dont British Airways et un des principaux concurrents du groupe franco-néerlandais, a de son côté annoncé mardi avoir transporté près de 113 millions de passagers en 2018. L'activité du groupe Air France-KLM a été en revanche affectée en décembre par les mouvements de protestations en France qui «ont eu un impact négatif d'environ 15 millions d'euros sur les revenus», a indiqué le groupe. Cette estimation tient compte des annulations de vols par des passagers et du manque à gagner lié à la situation en France.

Les comptes du groupe avaient déjà souffert des conséquences de 15 journées de grèves observées chez Air France au printemps et dont l'impact avait été estimé à au moins «300 millions d'euros» sur le résultat d'exploitation. Le groupe doit présenter ses résultats financiers annuels le 20 février. En décembre, les quatre branches du groupe - Air France, la compagnie de liaisons intérieures françaises HOP!, KLM et la low-cost Transavia - ont transporté en tout 7,7 millions de passagers, un chiffre en hausse de 3,6% par rapport à la même période en 2017.

L'Amérique du Sud a séduit

Pour Air France, KLM et HOP! les coefficients de remplissage des avions s'affichent toutefois en léger recul dans toutes les régions hormis l'Asie (+1%) et les Caraïbes-Océan Indien (+0,2%). Le coefficient d'occupation concernant l'Amérique du Nord est en fort recul de 1,8% et celui de l'Amérique du Sud de 1%. Le remplissage des avions court et moyen-courriers s'inscrit également en retrait de 1,1%.

Au cours de l'année, le nombre de passagers voyageant sur les liaisons avec l'Amérique du Sud a enregistré un bond de 8,9% (8,7% en PKT). L'Amérique du Nord a progressé de 3,3% (3,4% en PKT) et l'Asie de 3,1% (2,8% en PKT). La région Afrique et Moyen-Orient recule de 1,6% (-0,5% en PKT).

Le low-cost Transavia a augmenté le nombre de passagers transportés en 2018 de 7,1% (10,1% en PKT). Les compagnies Air France et HOP! ont transporté 51 449 000 passagers en 2018, un chiffre en hausse de 0,4% (+1,9% en PKT) par rapport à 2017, tandis que la Néerlandaise KLM a transporté 34 170 000 passagers, un trafic en hausse de 4,5% (4% en PKT).

(L'essentiel/afp)