Un bond des ventes à Noël pour Sainsbury's

La chaîne britannique de supermarchés Sainsbury's a annoncé jeudi un bond de ses ventes à Noël, ce qui lui permet de relever son objectif de profit annuel qui restera toutefois en chute en raison d'un restructuration causée par la pandémie. Pour la période de novembre et décembre, le chiffre d'affaires à données comparables a grimpé de 9,3%, indique dans un communiqué le numéro deux du secteur au Royaume-Uni.

L'ensemble des enseignes de supermarchés ont été prises d'assaut en fin d'année par des Britanniques qui ont passé les fêtes chez eux et en petit comité. Les nouvelles restrictions en Angleterre ont contraint déjà en décembre les restaurants et pubs à fermer, avant qu'un confinement soit décidé depuis mardi. «Beaucoup de consommateurs ont dû changer leurs plans pour Noël à la dernière minute et nous avons vendu des dindes plus petites et davantage d'agneau et de boeuf que d'habitude», souligne Simon Roberts, directeur général de Sainsbury's.

Dégringolade par rapport à l'an passé

Malgré tout, les Britanniques «se sont fait plaisir», selon lui, évoquant un bond de 52% des ventes pour les meilleures bouteilles de champagne. Les clients ont continué en outre massivement à faire leurs courses en ligne, avec 1,1 million de commandes au cours des dix jours avant Noël, le double de l'année précédente à la même période. Sur l'ensemble de son troisième trimestre décalé, soit d'octobre à décembre, les ventes de Sainsbury's ont progressé de 8,6% hors carburant et à données comparables.

Les fortes ventes en fin de d'année lui permettent d'être un peu plus optimiste pour son bénéfice avant impôt et hors exceptionnel pour l'exercice 2020-2021, qui s'achèvera fin mars. Le groupe prévoit désormais un chiffre de 330 millions de livres, contre une précédente estimation dévoilée en décembre de 270 millions de livres. Il s'agira néanmoins d'une dégringolade par rapport aux 586 millions de livres enregistré au cours de l'exercice 2019-2020.

Ses comptes sont plombés cette année par le coût des mesures sanitaires, les investissements dans les ventes en ligne et sa restructuration en cours. Le groupe veut se focaliser sur l'alimentaire et a décidé de fermer l'essentiel de ses magasins d'équipements Argos, ce qui occasionne de lourdes charges comptables.

(L'essentiel/afp)