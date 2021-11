Chiffre d'affaires en hausse de 4,6% pour Ahold Delhaize

Le géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize a publié, mercredi, une hausse de 4,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 18,5 milliards d'euros, tiré par les acquisitions et une croissance des ventes aux États-Unis. Le groupe a, dans un communiqué, relevé la résilience de nombreuses habitudes de consommation formées pendant la pandémie, favorisant la consommation alimentaire à domicile et l'accent mis sur une alimentation plus saine.

Ahold Delhaize table désormais sur une croissance sous-jacente du BPA de 20 à 26% et une hausse d'environ 4,4% de la marge opérationnelle. Ahold Delhaize a également publié un bénéfice net en hausse de 664,2% sur un an au troisième trimestre, à 522 millions d'euros, après avoir été affecté en 2020 par le retrait d'un régime de retraite aux Etats-Unis. Le géant de la distribution a noté la croissance comparable des ventes hors essence de 1,7%, enregistrant une hausse de 2,9% aux États-Unis et une baisse de 0,2% en Europe.

Les gains de ventes liés au COVID-19

«Nos résultats du troisième trimestre ont une fois de plus montré la résilience de notre modèle commercial», a déclaré le directeur exécutif Frans Muller, cité dans le communiqué. Les marques du groupe s'appuient «davantage sur les gains de ventes liés au COVID-19 en 2020, alors que diverses sociétés sur nos marchés ont rouvert au cours du trimestre», a-t-il ajouté.

Les activités ont été confrontées «à des perturbations supplémentaires au troisième trimestre liées aux inondations en Belgique, aux tornades en République tchèque, aux incendies en Grèce et à l'ouragan Ida aux États-Unis», a souligné le directeur exécutif. Le groupe continue de se réjouir d'une demande accrue des achats sur internet, avec une hausse de 30,1% de ses ventes en ligne, représentant près de 1,7 milliard du chiffre d'affaires.

Aux États-Unis, où Ahold Delhaize réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires, les ventes en ligne ont bondi de 51,5%.

(L'essentiel/afp)