Ils possèdent l'équivalent de 89 PIB du Luxembourg

5 349 milliards de dollars: c'est ce dont disposaient les 500 milliardaires les plus riches de la planète en 2017, selon le classement établi par Bloomerg et publié mercredi. C'est 1 000 milliards de plus que l'année dernière et quatre fois plus que ce qu'ils avaient gagné en 2016 (237 milliards) rappellent le journal Les Échos. Une forte augmentation qui s'explique avant tout par une envolée des Bourses mondiales en 2017 (+20% pour l'indice MSCI World qui mesure la performance des marchés boursiers de 23 pays développés). Cela représente deux fois le PIB d'un pays comme la France et 89 fois le PIB du Luxembourg.

L'homme le plus riche du monde est l'Américain Jeff Bezos avec près de 100 milliards de dollars de fortune, soit une hausse de 34 milliards de dollars de plus qu'en 2016. Le fondateur et PDG d'Amazon a profité de la forte hausse de l'action de son groupe (+57% en 2017) dont il détient plus de 16%.

122 Européens

En 2e position de ce classement, Bill Gates dispose de 91,3 milliards de dollars, soit près de 9 milliards de plus que l'an passé. Sur la troisième marche du podium, Warren Buffet, lui, dispose d'une fortune de 58 milliards de dollars (+12 milliards).

Les Américains dominent ce club très fermé des «500» avec 159 représentants, devant les Asiatiques (126) et les Européens (122) dont 39 Allemands, 13 Français et un Belge (Albert Frere). Aucun Luxembourgeois ne figure au classement. L'Européen le plus riche est le créateur de Zara, Amancio Ortega (75,5 milliards de dollars), devant le PDG de LVMH, le Français Bernard Arnaud (62,8 milliards) et le fondateur d'Ikea, le Suédois Ingvar Kamprad (52,4 milliards).



(MC/L'essentiel)