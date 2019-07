La campagne pub d'Adidas tourne au bad buzz

L'opération était très risquée, mais elle a quand même été tentée par Adidas au Royaume-Uni. Afin de présenter le nouveau maillot du club londonien d'Arsenal, la marque aux trois bandes a mis sur pied une opération de tweets automatisés qui permettait de le personnaliser avec son nom de compte. L'équipementier retweetait ensuite les résultats, manifestement sans filtre et sans censurer les termes offensants.

Certaines personnes ont ainsi saisi l'occasion pour que le compte d'Adidas publie des insultes antisémites, racistes, des références nazies ou liées à des catastrophes. «Quelqu'un doit sortir de son lit pour limiter les dégâts», a réagi une internaute. «À cause d'une petite minorité créant des versions offensantes, nous avons tout de suite mis fin à cette fonctionnalité», a commenté hier la direction d'Adidas, citée par le HuffPost.

La bévue de l'équipementier est d'autant plus surprenante que d'autres marques s'étaient déjà fourvoyées, notamment le club de football américain New England Patriots, avec une opération du même type en 2014. Et les chips Walkers avaient dû s'excuser en 2017 après que leur compte Twitter avait publié automatiquement des photos de tueurs en série ou de pédophiles présumés.

Mais la question se pose aussi de savoir comment ces trolls ont pu créer de tels noms de compte insultants. Interrogé par CNN, Twitter n'avait pas encore répondu, hier.

