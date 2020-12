Elon Musk révèle avoir tenté de céder Tesla à Apple

Réagissant mardi aux nouvelles rumeurs de projet de véhicules autonomes d’Apple rapportés par Reuters, Elon Musk a fait un aveu sur Twitter. L’homme d’affaires à la tête du constructeur de voitures électriques Tesla a expliqué avoir essayé de vendre son entreprise à Apple par le passé.

«Lors des plus sombres jours du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook (NDLR: le patron de la firme à la pomme) pour discuter de la possibilité qu’Apple rachète Tesla». La firme de Cupertino aurait fait une très bonne affaire, puisque Elon Musk indique que sa société aurait été cédée pour le dixième de sa valeur actuelle. Apple aurait donc pu s’offrir Tesla pour quelque 60 milliards de dollars (49 milliards d'euros environ). Une somme qui reste colossale, mais tout de même à la portée du géant technologique californien, dont la valeur boursière a dépassé les 2 000 milliards de dollars cette année.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.