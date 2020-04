Daimler et Volvo s'allient dans l'hydrogène

.@VolvoGroup and @DaimlerTruckBus have signed a preliminary non-binding agreement to establish a new joint venture. The intention is to develop, produce and commercialize #FuelCell systems for heavy-duty vehicle applications and other use cases. — Daimler AG (@Daimler) April 21, 2020

Le constructeur automobile allemand Daimler et son concurrent Volvo, détenu par des capitaux chinois, vont s'allier pour construire ensemble des piles à hydrogène pour poids lourds dans le cadre d'une entreprise commune valorisée à 1,2 milliard d'euros. Volvo Group, dont Volvo Trucks fait partie, et Daimler partagent avec le groupe chinois Geely le même actionnaire principal, celui-ci a également racheté en 2010 Volvo Cars, qui fabrique les voitures grands public, à l'américain Ford. Volvo Cars est détenu depuis 2010 par le groupe chinois Geely, dont le propriétaire Li Shufu est actionnaire du groupe Volvo Daimler avec près de 10% du capital.

«Les entreprises ont signé un accord préliminaire non contraignant pour la fondation d'une coentreprise» qui rassemblera les activités de Daimler sur cette technologie et dont le suédois «Volvo achètera 50% pour près de 0,6 milliard d'euros», a indiqué mardi, Mercedes-Benz, dans un communiqué. Cette alliance «va diminuer les coûts de recherche et de développement pour les deux groupes et accélérer la mise sur le marché de piles à combustible» pour poids lourds, précise Daimler. «Le contexte de contraction économique actuel a rendu d'autant plus nécessaire une coopération», ajoute le groupe. L'objectif de la coopération est une «production en série» de piles à combustible qui transforment l'hydrogène en énergie électrique pour propulser les véhicules.

«Deuxième moitié de la décennie»

Selon certains experts, les véhicules à hydrogène pourraient s'imposer à long terme devant les véhicules à batterie pour certains usages, à commencer par les véhicules utilitaires. La technologie consiste à embarquer un réservoir stockant de l'hydrogène comprimé qui est transformé en électricité via une pile pour alimenter un moteur électrique. «Le partenariat avec Volvo est une étape importante pour mettre des bus et camions équipés de batteries à combustible sur les routes», estime Martin Baum, patron de la branche poids lourds de Daimler, cité dans un communiqué. Les deux entreprises visent une mise sur le marché de «poids lourds propulsés à l'hydrogène» au court de «la deuxième moitié de la décennie», selon le communiqué.

La coentreprise sera indépendante des deux groupes et «Daimler et Volvo restent compétiteurs sur tous les autres domaines» selon le groupe allemand. Elle rassemblera le site de Mercedes-Benz à Nabern en Allemagne et «d'autres usines au Canada et en Allemagne». Les partenaires visent un accord final d'ici le troisième trimestre et comptent boucler leur transaction - soumise à l'accord des autorités de la concurrence - «avant fin 2020».

(L'essentiel/afp)