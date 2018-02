SES plonge en bourse après les départs

Il y a du changement à la tête de l'opérateur luxembourgeois de satellites SES, avec le départ du directeur général, Karim Michel Sabbagh, et du directeur financier, Padraig McCarthy, remplacés par Steve Collar, et Andrew Brown, comme nous vous l'indiquions lundi.

Le résultat de ces nominations sur le marché boursier ne s'est pas fait attendre. L'action de SES a chuté d'un peu plus de 11% pour descendre à 11,43 euros, sa valeur la plus faible depuis octobre 2008. SES a d'ailleurs perdu 40% de sa valeur en neuf mois et sa capitalisation est tombée à 4,5 milliards d'euros. Y aurait-il un lien de cause à effet entre le changement à la tête de SES et ces résultats?

L'État actionnaire à 33,34%

Pierre Goerens, commissaire du gouvernement au sein de SES, ne le croit pas: «Le directeur général avait émis le souhait de partir. De plus, ce n'est pas notre rôle de commenter les fluctuations boursières, même si l'État est actionnaire de l'entreprise. SES est solide financièrement et affiche de bons résultats», assure-t-il.

Rappelons tout de même que l'État est actionnaire à 33,34% de SES à travers une participation directe de 11,58% et deux participations indirectes de 10,88 % de la Banque et Caisse d'épargne de l'État (BCEE) et de la Société nationale de crédit et d'investissement (SNCI).

En attendant, le nouveau directeur général a déjà donné le ton. «Nous allons mettre l'accent sur une exécution solide à court terme en déployant des services différenciés pour nos clients et poursuivre notre stratégie tournée vers l'avenir sur le long terme».

