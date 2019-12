Des investisseurs prestigieux pour le réseau social Yubo

Le réseau social français Yubo accueille désormais dans son capital Village Global, le fonds d'investissement de stars de la Silicon Valley comme Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, et Sweet Capital, créé par les fondateurs du jeu vidéo Candy Crush. Ces deux fonds ont participé à une levée de fonds de 11,2 millions d'euros de Yubo, menée par les fonds français Iris Capital et Idinvest Partners, et l'actionnaire historique Alven, a annoncé Yubo.

Le montant de leur investissement n'a pas été communiqué mais il s'agit pour tous les deux de leur premier investissement en France, a indiqué Sacha Lazimi, cofondateur et directeur général de Yubo. Yubo est un réseau social qui vise les 15-20 ans principalement et qui vise à trouver des groupes d'amis avec qui discuter en ligne. Ce réseau social a connu une très forte croissance aux Etats-Unis notamment, où se situe une grosse partie de ses 25 millions d'utilisateurs. Les succès français et européens dans le domaine du réseau social ou des plateformes grand public sont encore rares, mais les choses pourraient changer, selon M. Lazimi.

«Il y a de plus en plus d'applications «sociales» (grand public) en France qui réussissent, comme Voodoo (jeux vidéos), Zenly (réseau social géolocalisé racheté par Snapchat) ou MWM (création musicale)», a souligné M. Lazimi. Et «les investisseurs étrangers commencent à venir en France». «Je pense qu'on est au début d'une période très intéressante» dans le domaine des apps grand public en France, confirmé de son côté à l'AFP Christian Dorffer, le directeur général de Sweet Capital. «Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que nous n'investissions de nouveau» dans l'Hexagone, a-t-il ajouté.

Le principe de Yubo est de trouver des groupes d'amis avec qui discuter en ligne par la vidéo, la voix ou le texte. «C'est un peu comme quand vous arrivez à un festival de musique où vous ne connaissez personne: plein de petits groupes se forment et vous essayez de vous joindre à tel ou tel groupe», selon Sacha Lazimi. Yubo, basée à Paris, prévoit un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros pour 2019. Elle emploie 17 personnes mais veut monter rapidement jusqu'à une cinquantaine de salariés.

Yubo tire ses revenus non de la publicité ou de la vente de ses données, mais de la facturation de services supplémentaires par rapport à son service de base gratuit. Village Global est un fonds d'investissement alimenté par de grands patrons de la Silicon Valley comme Mark Zuckerberg (Facebook) ou Jeff Bezos (Amazon). Sweet Capital a lui été créé par les créateurs du jeu vidéo sur mobile Candy Crush, aujourd'hui propriété de l'éditeur américain Activision Blizzard.

(L'essentiel/afp)