Habitat va fermer ses six magasins en Allemagne

Dans un communiqué, Cafom affirme prendre acte «de la décision de l'administrateur judiciaire désigné pour Habitat Deutschland GmbH de procéder à la fermeture de l'ensemble des six magasins allemands». «L'activité des magasins des autres filiales du groupe» n'est pas affectée par cette décision, précise le distributeur français d'ameublement, qui avait déjà dû procéder l'an dernier à l'arrêt des activités d'Habitat en Norvège ainsi qu'à la fermeture d'autres magasins de l'enseigne, en France et à l'international.

Lors du dernier exercice du groupe, Habitat Deutschland GmbH avait contribué au chiffre d'affaires annuel consolidé de Cafom à hauteur de 7,6 millions d'euros. Cafom avait annoncé fin janvier avoir accusé une perte de 13,9 millions d'euros lors de son exercice 2017/2018 en raison de la restructuration de son pôle Habitat. Malgré une hausse de 4,7% de son chiffre d'affaires à 109,5 millions d'euros, ce pôle a vu ses pertes s'alourdir en 2017/2018 (28,8 millions d'euros contre 16,7 millions lors de l'exercice précédent).

Nommé le 17 septembre dernier, le nouveau directeur général d'Habitat, François Rosset, un ancien de LVMH et de Kering, a défini plusieurs axes destinés à relancer l'enseigne d'ameublement en 2019, parmi lesquels «l'amélioration de la qualité du service client et des délais de livraison, la refonte de l'offre produit», ainsi que le développement du site Internet, «qui a affiché une croissance de plus de 30% de son activité sur l'exercice».

(L'essentiel/afp)