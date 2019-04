Shell souhaite une image plus «verte»

Shell, qui tire la majorité de ses gigantesques profits du pétrole et du gaz, veut désormais se donner une image plus «verte» et affiche ses ambitions dans les énergies propres et le respect de l'environnement.

Le groupe, l'une des plus grandes majors pétrolières au monde, indique dans un communiqué vouloir investir 300 millions de dollars dans les trois prochaines années afin de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il entend notamment participer à la reforestation et à la préservation de la biodiversité, avec par exemple pour projet de planter plus de 5 millions d'arbres au cours des 12 prochains mois aux Pays-Bas.

Empreinte carbone neutre

Shell mène des projets similaires en Espagne, en Australie et en Malaisie. Sur un autre plan, le groupe va permettre aux clients de ses stations-services aux Pays-Bas d'avoir une empreinte carbone neutre, en achetant des crédits carbone pour 1 centime de plus par litre pour les détenteurs de véhicules à essence ou diesel classiques. Cette mesure sera étendue au Royaume-Uni dans le courant de l'année.

«Il n'y a pas une seule solution pour s'attaquer au changement climatique. Une transformation du système énergétique mondiale est nécessaire. (...) Shell y prendra sa part», souligne Ben van Beurden, directeur général de Shell.

Les investissements annoncés lundi doivent contribuer à atteindre l'objectif que s'est donné Shell de réduire sur trois ans à partir de 2019 son empreinte carbone nette de 2 à 3%. La semaine dernière, Shell avait en outre prévenu que ses positions sur le changement climatique ne correspondaient pas à celles de plusieurs importants lobbies du secteur des hydrocarbures. Par conséquent, le groupe va quitter l'année prochaine l'association américaine de raffineurs AFPM (American Fuel & Petchem Manufacturers) qui ne soutient pas les objectifs énoncés par l'accord de Paris sur le climat, regrette Shell.

