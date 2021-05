Pandora renonce aux diamants issus des mines

Pandora, qui est spécialisé sur les bijoux d'entrée de gamme dont il est un des principaux producteurs mondiaux, va désormais n'utiliser que des diamants de laboratoire, a-t-il indiqué dans un communiqué. Ceux-ci ont aussi l'avantage d'être moins chers, tout en ayant toutes les caractéristiques d'un diamant naturel, souligne le bijoutier.

«Les diamants sont non seulement éternels, mais ils sont pour tout le monde», a plaidé le patron du groupe, Alexander Lacik. Ce choix «est une preuve du programme ambitieux que nous menons pour être plus durables», a souligné le PDG. La première collection de Pandora utilisant des diamants de laboratoire, présentée mardi, va d'abord être lancée au Royaume-Uni avant de l'être au niveau mondial l'an prochain.

Today we launch our first lab-created diamond collection Pandora Brilliance and we announce that we will stop using mined diamonds in our products. Our aim is to make diamond jewellery accessible to a wider audience.

