L'Italie revoit son budget 2019 à la baisse

Le gouvernement populiste italien a revu son budget à la baisse pour un montant de l'ordre de quatre milliards d'euros, afin de répondre aux exigences des autorités européennes, a indiqué lundi un ministre. Les économies seront réalisées sur les deux mesures phares du gouvernement: la réforme des retraites, voulue par la Ligue du vice-premier ministre Matteo Salvini, et le revenu de citoyenneté, un revenu minimum en faveur des plus défavorisés, porté par le Mouvement 5 Étoiles (M5S, antisystème) de son homologue Luigi di Maio.

Ces coupes budgétaires ont été décidées lors d'une réunion, dimanche soir, qui s'est prolongée tard dans la nuit, entre les deux hommes, le chef du gouvernement Giuseppe Conte et le ministre des Finances Giovanni Tria. Elles représentent quelque deux milliards d'euros pour chacune des deux mesures. Selon les nouveaux calculs, détaillés lundi par la presse, ce seront désormais 7,1 milliards d'euros (et non plus 9 milliards) qui seront consacrés au revenu de citoyenneté tandis que 4,7 financeront la réforme des retraites (au lieu de 6,7 milliards précédemment).

Mise en place d'un «revenu de citoyenneté»

La nouvelle version de la loi de finances 2019 doit à présent être examinée par le Sénat en vue d'une adoption définitive. «Il y a un accord, y compris sur des baisses ultérieures d'impôts», a déclaré Matteo Salvini, à l'issue de la réunion de près de quatre heures. La Ligue et le M5S ont proposé dans leur contrat de gouvernement la mise en place d'un «barème 100» pour le départ à la retraite, à savoir la possibilité de quitter le travail lorsque la somme de l'âge et des années de cotisation atteint 100 (par exemple 62 ans et 38 années de cotisations).

Il est également prévu la mise en place d'un «revenu de citoyenneté», dispositif qui garantira à une personne seule un revenu d'au minimum 780 euros. La Commission européenne avait demandé jeudi à l'Italie des efforts supplémentaires pour son budget 2019. Le gouvernement italien avait proposé mercredi à Bruxelles de ramener son déficit public à 2,04% du produit intérieur brut (PIB) en 2019, au lieu de 2,4%, dans l'espoir de mettre fin au bras de fer sur son budget avec l'UE et d'échapper à une procédure d'infraction. Bruxelles avait rejeté, le 23 octobre, le projet de budget italien, le jugeant hors des clous européens et de surcroît fondé sur des projections trop optimistes, allant jusqu'à envisager une procédure dite «de déficit excessif», qui peut aboutir à des sanctions financières.

