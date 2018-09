Burberry ne détruira plus ses produits invendus

Burberry explique qu'elle renonce à détruire vêtements et cosmétiques avec effet immédiat, après avoir mis en place récemment une stratégie visant à s'attaquer aux causes menant au gaspillage, explique le groupe dans un communiqué. La marque entend poursuivre ses efforts pour réutiliser, réparer, donner et recycler les produits qui n'ont pas pu être écoulés.

Dans son rapport annuel en juillet dernier, Burberry avait révélé avoir détruit en 2017 des biens d'une valeur de plus de 28 millions de livres pour protéger sa marque, un chiffre en forte hausse. Cela équivalait à la disparition en fumée d'environ 20 000 des trenchs iconiques de l'enseigne. La destruction de produits, au lieu de les écouler à bas prix, est répandue tant parmi les grands distributeurs que les marques de luxe qui y voient une façon de protéger la propriété intellectuelle et d'empêcher la contrefaçon.

Renforcer la présence dans le très haut de gamme

Dans le même communiqué jeudi, Burberry confirme l'arrêt de l'utilisation de la fourrure, en particulier dans la collection qui doit être présentée en septembre par le nouveau directeur de la création, l'Italien Riccardo Tisci. Burberry précise qu'il va éliminer progressivement les produits existants contenant de la fourrure.

«Le luxe moderne veut dire être responsable socialement et vis-à-vis de l'environnement. Cette conviction est essentielle pour Burberry et la clé de notre succès sur le long terme», souligne Marco Gobbetti, le directeur général du groupe. M. Gobbetti est arrivé chez Burberry en juillet 2017, avec pour ambition de renforcer davantage la présence dans le très haut de gamme tout en menant une refonte des magasins, le tout pour relancer les résultats du groupe après plusieurs années de marasme.

(L'essentiel/afp)