6 mois après, où en est l'aide pour Beyrouth?

Des ONG locales affirment n'avoir quasiment rien reçu de l'aide promise, ou avoir perdu une partie de la valeur des fonds, à cause d'un taux de change bancaire très désavantageux.

Le 9 août 2020, cinq jours après l'explosion qui a fait plus de 200 morts et dévasté des quartiers entiers de Beyrouth, la communauté internationale s'était engagée à fournir une aide d'urgence de 298 millions de dollars (253 millions d'euros). Et le 2 décembre, lors d'une autre conférence, l'ONU, l'UE et la Banque mondiale avaient annoncé une aide sur 18 mois, avec plus de 400 millions de dollars (333 millions d'euros) la première année, dans le cadre d'un plan de réforme, relèvement et reconstruction («3RF»).

Quid des sommes débloquées?

Sur les 298 millions de dollars, 285 millions ont été effectivement déboursés, a indiqué à l'AFP Najat Rochdi, coordinatrice de l'aide humanitaire de l'ONU pour le Liban.

Cette somme comprend 161 millions de dollars versés à travers l'ONU à des ONG notamment, et 124 millions de dollars versés directement entre autres à des ONG sous forme d'aides en nature. En plus des 285 millions, d'autres aides, bilatérales et «difficiles à tracer» par l'ONU, ont été envoyées au gouvernement, selon elle.

Le «3RF» en marche?

Le mécanisme «3RF» - passerelle entre l'aide humanitaire d'urgence et le redressement à moyen terme - ne s'est pas encore traduit en aide concrète. Selon M. Germond, seuls 60 millions de dollars ont été jusqu'alors collectés sur les quelque 300 millions de dollars d'un fond fiduciaire lancé fin décembre.

L'impasse politique dans laquelle se trouve le Liban bloque par ailleurs d'autres projets du «3RF», qui sont conditionnés par la mise en œuvre de réformes. C'est le cas notamment de la reconstruction du port, explique Najat Rochdi.

Taux de change problématique

Malgré l'aide déboursée, des ONG affirment n'avoir reçu qu'une petite part de l'argent des donateurs. Et dans le cas où l'aide arrive, les ONG doivent notamment batailler avec des banques qui plafonnent les retraits et appliquent leur propre taux de change, perdant parfois plus de la moitié de la valeur des dons qui leurs sont destinés.

Dans le domaine culturel et patrimonial, les acteurs locaux déplorent également un manque de fonds. Beirut Heritage Initiative (BHI), une alliance d'ONG, dit avoir reçu moins de 250 000 dollars via des bailleurs institutionnels alors que les besoins dans ce secteur sont estimés à 300 millions de dollars. Or, sans montants conséquents, «aucune reconstruction du patrimoine libanais ne sera possible», déplore Fadlo Dagher, l'un des fondateurs de BHI.

