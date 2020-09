Rehau supprime 106 postes sur son site de Morhange

L'usine, spécialisée dans les profilés de fenêtres en PVC et les joints techniques, «n'a pas été rentable depuis 2011», a précisé mardi la direction, évoquant un marché qui s'est contracté «de 20% depuis 2008». Ces pertes pèsent sur les résultats de Rehau France qui enregistre «depuis plusieurs années des résultats négatifs».

L'entreprise a donc décidé de «réorganiser l'usine». La fabrication de profilés de fenêtres va être en partie redéployée sur d'autres sites, tandis que celui de Morhange va conserver l'activité «à plus forte valeur ajoutée». Des activités de logistique, jusqu'ici localisées à Vaux-en-Velin et chez des prestataires extérieurs, seront relocalisées à Morhange.

«Ça va être une catastrophe»

Ce projet doit entraîner la suppression de 106 emplois, et permettre quinze créations de postes. «J'ai conscience de la difficulté de cette annonce pour les salariés concernés et de l'émotion qui en résulte», a déclaré Francis Guaitoli, le président de Rehau France, dans un communiqué publié lundi. Il a promis de veiller «personnellement» au reclassement «en interne ou en externe» des salariés.

«Ça va être une catastrophe», a réagi Sylvain Parmentier, restaurateur et président de l'union des commerçants locaux, craignant des répercussions sur l'activité, dans une ville où le taux de chômage est déjà trois fois plus élevé que la moyenne nationale. «On est en plein Covid, on nous annonce une fin d'année hyper difficile, des fermetures d'entreprises et d'artisans sont à craindre, et avec en plus ces suppressions d'emplois dans l'une des principales entreprises morhangeoises, ça va être très dur à digérer».

Spécialiste des polymères pour les bâtiments, l'automobile et l'industrie, le groupe Rehau compte 20 000 employés dans le monde et enregistre un chiffre d'affaires de «plus de 3,5 milliards d'euros par an». La filiale française compte elle 800 salariés, répartis sur deux sites de production à Poix-de-Picardie (Somme) et Morhange, et deux agences commerciales à Metz (Moselle) et Rambouillet (Yvelines).

(L'essentiel/afp)