Malgré le Covid, le PIB de l'Irlande bondit de 3,4%

Le pays a bénéficié d'une hausse de plus de 6% de ses exportations, principalement grâce à l'activité de ces grandes entreprises internationales dans la pharmacie et les technologies. Des multinationales, souvent américaines, sont nombreuses à avoir choisi comme siège social mondial ou européen l'Irlande, où elles bénéficient d'une fiscalité attractive. Mais leur présence rend difficilement lisible les chiffres de croissance du pays qui peuvent varier énormément en fonction de l'activité de ces groupes.

Hors effet lié aux multinationales, le PIB de l'Irlande a chuté de 5,4% l'an dernier, signe du choc de la crise sanitaire sur les entreprises et les ménages du pays. Les dépenses de consommation se sont effondrées de 9%, soit le double de 2009 lors de la crise financière internationale. Ces chiffres «montrent une fois encore le double impact économique de la pandémie, avec les activités intérieures qui souffrent», estime le ministre des Finances, Paschal Donohoe.

Des aides de l'État pour un habitant sur cinq

Mais dans le même temps, les multinationales de la pharmacie et des technologies ont été soutenues par «des médicaments à fortes ventes dans l'immunologie, des produits liés au Covid et au basculement vers le télétravail», selon le ministre. Il s'attend en outre à une nouvelle contraction de l'économie intérieure au premier trimestre, en raison des restrictions en place, mais moindre qu'au printemps dernier lors du premier confinement.

Le ministre a précisé que le gouvernement allait continuer à amortir autant que possible l'impact économique de la pandémie, avant de rééquilibrer les comptes publics. Plus d'un million de personnes reçoivent encore des aides de l'État pour leurs revenus, a-t-il rappelé, avec un chômage très élevé pour les secteurs liés à la consommation des ménages et chez les jeunes travailleurs.

Répercussions du Brexit

L'Irlande, qui compte cinq millions d'habitants, a dévoilé un budget pour 2021 marqué par des dépenses supplémentaires de près de 18 milliards d'euros, alors que le pays a eu à souffrir en outre des répercussions du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'UE, le 1er janvier, malgré l'accord commercial conclu avant Noël dernier, a occasionné de nombreuses perturbations dans les échanges entre l'Irlande et son voisin britannique.

Selon le dernier bilan officiel, la République d'Irlande recense 4 396 décès dus à la pandémie de coronavirus. Le pays est actuellement en plein milieu de son troisième confinement, après avoir subi, début janvier, le taux d'infection par habitant le plus élevé au monde.

