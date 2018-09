Leboncoin va proposer le paiement en ligne

Le système de paiement en ligne sécurisé, «optionnel et gratuit», devrait concerner quelque 20 millions de transactions effectuées chaque année sur le site, a expliqué mercredi le directeur général de la plateforme, Antoine Jouteau. «Le but est de sécuriser la transaction et d'accélérer la mise en relation» des utilisateurs du site, soit les 20% qui envoient un chèque et attendent que leur soit renvoyé leur achat en retour, a-t-il assuré. Pour l'instant, ce service ne fonctionne que sur certaines catégories de biens vendus sur leboncoin (linge de maison, vêtements bébé, DVD/films, chaussures, et jeux/jouets).

«C'est une question de semaines pour qu'à terme il soit accessible aux 28 millions de Français (NDLR: visiteurs uniques du site chaque mois)», a-t-il ajouté. En attendant, d'ici début 2019, de lancer un service de livraison sur les petits achats (moins de 30 kg), promet le site. Ce système va également permettre à la plateforme de se positionner encore plus sur le secteur des loisirs, et notamment des locations de vacances entre particuliers, où il occupe la deuxième place derrière Airbnb.

800 000 nouvelles annonces chaque jour

Ainsi, 4,5 millions de Français sont partis l'an dernier en vacances avec leboncoin. Le site va désormais proposer, outre la mise en relation entre loueur et vacancier, un moyen de paiement, de réservation et une offre d'assurance. Selon une étude du cabinet de conseil Azao, 110 millions de transactions ont été réalisées sur leboncoin en 2017 hors immobilier (98 millions en 2016), pour une valeur totale de 27 milliards d'euros en 2017 (21 milliards d'euros en 2016) soit 1,17% du PIB français (1% en 2016).

Chaque jour, 800 000 nouvelles annonces y sont postées. Le groupe leboncoin, dont le site de petites annonces occupe la sixième place en terme d'audience toutes catégories confondues selon Médiamétrie, a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 257,4 millions.

(L'essentiel/afp)