Nike teste la vente de baskets sur abonnement

Baptisé Nike Adventure Club, le nouveau service du No 1 mondial de la chaussure de sport propose trois types d'abonnement pour les enfants de 2 à 10 ans: une première offre à 50 dollars par mois pour recevoir une paire de baskets, une seconde à 30 dollars pour une paire tous les deux mois et une paire tous les trois mois à 20 dollars de frais mensuels.

Parents et bambins peuvent choisir parmi une centaine de modèles et échanger les chaussures en cas de problème de taille. Ils se voient par ailleurs offrir des cadeaux dans chaque colis (autocollants, sacs...) et ont la possibilité de renvoyer à Nike les baskets usées afin qu'elles soient recyclées ou données à une association caritative.

Par le biais de cette nouvelle formule, l'entreprise espère fidéliser sa clientèle dès son plus jeune âge et aider les familles dans leur budget habillement. Cet abonnement n'existe pour le moment que sur le continent américain.

(L'essentiel/jmu)