2 milliards d'euros pour agrandir Disneyland Paris

«Ce nouveau plan d'expansion comprend une transformation du Parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles», a précisé le groupe dans un communiqué, à l'issue d'une rencontre entre son PDG Bob Iger et le président Emmanuel Macron.

Ce développement pluriannuel sera déployé par phases à partir de 2021 et agrandira significativement le Parc Walt Disney Studios. Le projet comprendra notamment un nouveau lac, qui sera le théâtre de nouveaux spectacles et reliera les trois nouvelles zones thématiques du parc, qui intègreront les histoires et les personnages les plus populaires de Disney.

Un des plus grands centres de divertissements d'Ile-de-France

«Avec plus de 320 millions de visites depuis 1992 et représentant 6,2% des recettes touristiques en France, Disneyland Paris est un moteur du tourisme pour la région», souligne la société américaine. Disneyland Paris, situé à l'est de Paris, première destination touristique privée d'Europe, compte deux parcs à thèmes, sept hôtels d'une capacité de 5 800 chambres, deux centres de convention offrant un service complet et un golf.

Par ailleurs, il abrite l'un des plus grands centres de divertissements d'Ile-de-France, Disney Village, où restaurants à thèmes, boutiques et multiplexe de cinéma sont réunis sur près de 30 000 m2. La destination compte au total 59 attractions, 63 boutiques et 55 restaurants.

Une dette supérieure à un milliard d'euros

En juin dernier, The Walt Disney Company avait repris le contrôle complet de son parc parisien, après la réussite d'une offre publique d'achat (OPA) lancée au printemps 2017. La maison-mère américaine, qui détenait auparavant près de 86% du capital de sa filiale française cotée à Paris, avait annoncé en février le rachat des 14% restants, synonyme de retrait de la cote du titre Euro Disney.

Le groupe souhaitait réinjecter de l'argent dans Euro Disney, alors plombé par une dette qui dépassait le milliard d'euros à la fin de l'exercice clos en septembre 2016. Depuis l'ouverture de Disneyland Paris il y a 25 ans, la maison-mère a multiplié les injections d'argent frais. La société avait cependant réduit sa perte au premier semestre de son exercice 2016/2017, grâce à une relance de la fréquentation, fortement affectée par les attentats de novembre 2015 à Paris.

(L'essentiel/afp)