McArthurGlen Luxembourg a battu des records

Le phénomène est plutôt rare: les deux premiers samedis de janvier 2018, des embouteillages de plusieurs km se sont formés sur la route nationale N81 reliant Arlon à Mont-Saint-Martin. De très nombreuses personnes, originaires du Grand-Duché, de France et de Belgique se sont en effet rendus au McArthurGlen Luxembourg, «village qui propose une grande gamme de marques à prix réduits».

«Lors des deux premières semaines de janvier, nous avons battu des records», reconnaît Christophe Goret, Center Manager de l'enseigne située à Messancy. «Avec 42 000 clients la première semaine de janvier et 28 000 lors de la deuxième, nous avons augmenté de 20% nos chiffres de 2017. Le premier samedi des soldes est généralement notre meilleur jour de l'année. En 2018, nous avons reçu 12 500 clients».

«Activité saisonnière»

Et selon les chiffres publiés par l'Avenir Luxembourg, ce lundi, chaque visiteur dépense en moyenne «45 € hors taxe». «Le secret de notre réussite sur une zone de chalandise hyper concurrentielle? Un grand choix de marques et une communications plus efficace et mieux ciblée», affirme Christophe Goret. «Nous proposons également à nos clients de s'habiller 30% moins cher avec les collections de l'année précédente.»

Sur l'ensemble de l'année 2017, McArthurGlen Luxembourg et ses 60 magasins (qui emploient 220 personnes) ont vu défilé 16% de clients en plus. «Avant de vouloir agrandir nos installations et notre parking, nous devons encore remplir les 14% de cellules vides qu'il nous reste à occuper», conclut Christophe Goret. «Notre activité est essentiellement saisonnière. Nous connaissons de gros pics d'activités les week-ends où nous réalisons 35 à 40% de notre chiffre d'affaire».

