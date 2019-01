«Venez et investissez» en Afghanistan

«Bien sûr que la sécurité est un obstacle pour les milieux d'affaires», dit Abdullah Abdullah, chef du gouvernement afghan, dans un entretien avec l'AFP, alors que les attentats meurtriers se succèdent dans son pays. «Mais vous ne pouvez pas attendre que la sécurité soit parfaite pour venir et investir», a-t-il ajouté, en marge du Forum économique de Davos. «Les richesses et ressources naturelles d'Afghanistan, ces matières premières aujourd'hui plus précieuses que l'or, ce sont autant d'opportunités», a encore dit le chef du gouvernement afghan, faisant référence à des métaux et terres rares utilisés dans l'électronique.

«Je ne crois pas qu'il y ait de réunion plus puissante que Davos, et plus inclusive que Davos», a par ailleurs déclaré Abdullah Abdullah. Une déclaration qui tranche avec les critiques contre le Forum économique mondial, ce rassemblement dans une station de ski chic de grands patrons et responsables politiques, souvent accusé de ne servir que les intérêts d'une minorité ultra-fortunée.

Instabilité politique

«J'essaie de plaider notre cause, la cause de notre pays», a-t-il encore dit mercredi, deux jours après une attaque talibane contre une base des renseignements afghans, qui a fait 65 morts. Alors que l'administration américaine a confirmé mardi des discussions au Qatar entre son émissaire pour l'Afghanistan et des représentants des talibans, Abdullah Abdullah a estimé qu'un «processus de paix ne pouvait se faire par procuration», en laissant Kaboul de côté.

Le report de l'élection présidentielle du 20 avril au 20 juillet, qui opposera Abdullah Abdullah au président Ashraf Ghani, entre autres, pourrait accroître l'instabilité en Afghanistan.

(L'essentiel/afp)