L’eBay des NFT s’en met plein les poches

La bourse d’échange OpenSea profite du boom des NFT, ces biens numériques dont la propriété est garantie par une blockchain. En janvier 2022, la plateforme a vu ses revenus grimper à 386 millions de dollars, contre un peu plus de 600 000 dollars les années précédentes. OpenSea profite d’une commission de 2,5% sur les transactions et les frais facturés par les vendeurs tiers. On retrouve ces chiffres dans une longue enquête publiée par TheVerge.

Il est désormais difficile de lancer une collection ou de mettre un jeton numérique en vente sans interagir d’une manière ou d’une autre avec OpenSea. «Il est possible qu’un jour, presque tout ce que nous possédons sera comptabilisé sur la blockchain. Et l’opportunité d’OpenSea est de devenir une destination centrale pour que ces nouvelles économies prospèrent», a commenté l’entreprise.

«Amazon des actifs numériques»

La société, qui a séduit les investisseurs en se positionnant comme «l’eBay des actifs cryptographiques», ambitionne à devenir ni plus ni moins que «l’Amazon des actifs numériques» dans un monde où «tout est potentiellement un NFT». La ruée vers l’or des NFT a déjà fait d’OpenSea une entreprise valorisée à 13 milliards de dollars.

Face à l’essor du marché et ses travers, la plateforme a aussi rapidement dû intervenir pour régler des litiges. Elle a aussi dû faire le ménage avec de nombreuses «œuvres plagiées, de fausses collections et des spams» mis en vente sur sa plateforme. Ce rôle et cette mainmise d’une seule plateforme contrastent avec l’idéal d’une décentralisation chère aux partisans du Web3 appelé prendre le relais du web 2.0.

Certains doutent cependant que le Web3 décentralisé laissera de la place à une plateforme intermédiaire comme OpenSea, à l’exemple de Brian Krogsgard, qui anime le podcast spécialisé UpOnly. «Je pense que c’est une question très ouverte», souligne-t-il. De fervents défenseurs du Web3 rappellent qu’OpenSea ne fournit qu’un service simple et centralisé: la possibilité de visualiser et d’échanger des jetons sur la blockchain. Il s’agit d’une couche construite au-dessus de la blockchain décentralisée Ethereum «ouverte et neutre» et «construite sur le fait de ne pas laisser une seule entreprise prendre les décisions».

