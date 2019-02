Orange, en bonne santé, poursuit sur sa lancée

L'opérateur télécoms Orange a confirmé en 2018 les résultats positifs obtenus l'année précédente, avec des voyants au vert sur l'ensemble de ses zones géographiques, une tendance qui devrait se confirmer encore lors de l'exercice actuel. «Nous avons tenu les objectifs annoncés cette année», s'est félicité le PDG du groupe, Stéphane Richard, cité dans un communiqué. «2019 sera une nouvelle année de croissance et une année charnière du groupe», a-t-il promis, avec notamment la présentation du nouveau plan stratégique.

Le chiffre d'affaires a connu une accélération en 2018, avec une hausse de 1,3% à 41,38 milliards d'euros. Le bénéfice net a progressé encore davantage, de 6% à 1,95 milliard d'euros, sous l'effet d'une hausse conjuguée de l'ensemble des marchés du groupe. «Avec une croissance du chiffre d'affaires et d'excellentes performances commerciales dans l'ensemble de nos géographies, l'année 2018 confirme la pertinence de notre stratégie axée sur la fibre, la 4G et la convergence», a souligné M. Richard. Le groupe profite en particulier de la très bonne santé de ses marchés en Afrique et au Moyen-Orient, «qui contribue presque pour moitié à la croissance» réalisée sur l'année écoulée, à 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Orange profite notamment de la 4G

Orange profite notamment de la 4G sur différents marchés de la zone, avec 50% de clients supplémentaires et 16,7 millions de clients sur un total de 120 millions de clients dans le mobile, alors que le groupe déploie désormais de la 4G dans douze pays africains. «La croissance des données porte ces performances et Orange Money continue sa croissance rapide, il devient de plus en plus un moteur de croissance. Nous commençons également à déployer des réseaux fixes en fibre, avec désormais plus d'un million de clients, c'est une évolution intéressante», a détaillé le directeur financier du groupe, Ramon Fernandez, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Sur la France, qui reste le principal marché du groupe, les ventes sont en hausse de 0,9% à 18,2 milliards d'euros, en légère accélération par rapport à 2017, «malgré un marché qui reste très concurrentiel». L'opérateur compte 111 000 abonnés supplémentaires sur le mobile sur le dernier trimestre et 71 000 abonnés de plus sur le fixe, principalement du fait de la fibre (+186 000). Sur l'ensemble des zones, Orange revendique désormais 10,9 millions de clients convergents (+5,5%), c'est-à-dire disposant à la fois d'une offre mobile et fixe, alors que 203,62 millions de clients dans le monde entier utilisaient les réseaux mobiles au 31 décembre (+0,6%) et que 20,13 millions d'abonnés disposaient d'une offre haut débit fixe.

(L'essentiel/afp)