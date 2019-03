Corsair vendue à des investisseurs allemands

Le propriétaire de la compagnie Corsair, l'opérateur touristique allemand TUI, n'a pas donné le montant de la transaction. INTRO Aviation, investisseur spécialisé dans les compagnies aériennes et de tourisme, «reprend dans un premier temps 53% de Corsair» tandis que TUI gardera une participation minoritaire de 27%, a indiqué ce dernier dans un communiqué.

TUI avait déjà tenté en 2015 de vendre Corsair, spécialiste des longs-courriers, notamment vers les Antilles et la Réunion, au propriétaire d'Air Caraïbes, mais le projet avait été annulé seulement deux semaines après sa présentation, sous la pression des syndicats. Au sein du groupe TUI, la division comprenant Corsair avait affiché en 2018 une perte opérationnelle de 100 millions d'euros, et «Corsair a contribué à l'augmentation de la perte», écrit TUI dans son rapport annuel.

Avec cette cession, TUI poursuit ainsi sa stratégie de recentrage sur les croisières et l'hôtellerie et se «sépare d'activités qui n'offrent pas de possibilités de synergies», explique le patron du groupe, Fritz Joussen, cité dans un communiqué. «La vente (de Corsair) est une bonne chose à la fois pour TUI, Corsair et les employés», a-t-il poursuivi. INTRO s'est fait connaître pour avoir redressé plusieurs compagnies aériennes en difficultés, notamment l'opérateur allemand LTU et DBA, filiale de British Airways, rachetée en 2003.

(L'essentiel/afp)