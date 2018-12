400 000 migrants ont été formés ou embauchés

«Je suis moi-même surpris que cela aille si vite», a affirmé le dirigeant de la fédération des patrons allemands BDA, Ingo Kramer, dans une interview au quotidien régional Augsburger Allgemeine. «Sur les plus d'un million qui sont arrivés en particulier depuis 2015, 400 000 d'entre eux suivent une formation par alternance ou ont décroché un emploi», a-t-il ajouté, assurant: «Oui nous réussissons l'intégration».

En raison du manque de main-d’œuvre, particulièrement criant dans certains secteurs comme les soins aux personnes âgées par exemple, les chefs d'entreprise allemands ne cessent de plaider en faveur d'une politique d'immigration plus soutenue. «Dans les petites et moyennes entreprises avant tout nous sommes à la recherche de salariés», a encore indiqué M. Kramer. «La plupart des jeunes migrants parlent si bien l'allemand, après un an de leçons, qu'ils peuvent suivre des cours dans une école d'apprentissage», a assuré le patron du BDA.

Mal payés

«Nous ne devons pas avoir peur de l'immigration mais nous devons considérer les gens qui viennent chez nous et y travaillent comme un enrichissement», selon lui. L'agence fédérale pour l'emploi a elle aussi tiré un bilan plutôt positif de l'arrivée des réfugiés, en particulier pour les jeunes qui sont 30 000 à avoir rejoint une formation. En novembre, 177 000 réfugiés étaient enregistrés comme sans emploi. Les patrons allemands se plaignent régulièrement que certains de leurs salariés ou jeunes en apprentissage sont expulsés en raison du tour de vis donné par le gouvernement d'Angela Merkel, en matière d'immigration.

Dans son rapport annuel publié au début du mois, l'Institut allemand des droits de l'homme a néanmoins fustigé le fait que les étrangers sont régulièrement sous-payés, employés sans contrat de travail ou tenu de faire des heures supplémentaires non rémunérées.

(L'essentiel/afp)