AB InBev condamné pour position dominante

L'Union européenne a infligé, lundi, une amende de 200 millions d'euros au brasseur belgo-brésilien AB InBev, coupable à ses yeux d'avoir abusé de sa position dominante en Belgique en limitant la possibilité pour les commerçants belges de se fournir aux Pays-Bas, où sa bière est moins chère. AB InBev est propriétaire de la Brasserie de Luxembourg, qui produit la Diekirch. Aux Pays-Bas, AB InBev vend de la Jupiler, la bière la plus populaire en Belgique, aux détaillants et aux grossistes à des prix inférieurs à ceux pratiqués en Belgique en raison d'une concurrence plus forte.

Or, il a limité la possibilité pour les supermarchés et les grossistes basés en Belgique de se fournir aux Pays-Bas en Jupiler, à moindre coût. Pour ce faire, AB InBev a utilisé quatre stratagèmes différents. Premièrement, il a modifié l'emballage de certains produits Jupiler fournis aux Pays-Bas pour les rendre plus difficiles à vendre en Belgique, notamment en supprimant la version française des informations obligatoires sur l'étiquette.

AB InBev a reconnu les faits

Parmi les autres stratagèmes, le brasseur a contrôlé les volumes de bière Jupiler fournis à un grossiste aux Pays-Bas, afin de limiter les importations de ces produits vers la Belgique. Il a aussi subordonné les promotions-clients offertes à un distributeur aux Pays-Bas à l'interdiction, pour ce dernier, d'appliquer les mêmes promotions à ses clients en Belgique.

La Commission, gardienne de la concurrence en Europe, a souligné dans son communiqué que AB InBev avait coopéré au-delà de son obligation légale de le faire, notamment en reconnaissant expressément les faits et l'infraction et en proposant une mesure corrective. Ainsi désormais, AB InBev fournira les informations obligatoires en français et en néerlandais sur l'emballage de ses produits. Du fait de cette coopération avec la Commission, AB InBev a bénéficié d'une réduction d'amende de 15%.

