TR'AX vient à Foetz pour poursuivre sa croissance

La nouvelle usine de la société TR’AX commence à sortir de terre, sur la zone d’activités de Foetz. Sur un site de plus de deux hectares, rue du Commerce, l’unité de production s’étendra d’ici la fin de l’année sur 9 000 m². Une surface près de trois fois supérieure à ce que le fabricant de remorques et semi-remorques utilise actuellement à Athus, en Belgique.

«Avec mon mari, Marc, nous avons racheté la société en 2012 avant sa liquidation. Dans la faillite, nous avons perdu le bâtiment et sommes restés en location. Avec la croissance de l’activité, les locaux sont devenus trop petits et nous avons choisi de déménager au Luxembourg avec un bail emphytéotique et un bâtiment qui nous appartiendra», explique Angélique Colle, responsable administrative de l’entreprise déjà active au Luxembourg et la Grande Région, dans le transport et le génie civil, avec Colle Développement.

Sur place, les trois métiers prendront de l’ampleur. La fabrication, «de A à Z», de remorques et semi-remorques aura une capacité de 500 unités par an, contre la moitié actuellement. «Nous pourrons installer les robots que l’on a achetés mais qu’on n'utilise pas faute de place», souligne Angélique Colle. Le nombre de fosses permettant la réparation de remorques passera de trois à dix et la vente de pièces détachées sera plus aisée. «L’idée, c’est de doubler le chiffre d’affaires, 7 millions d’euros actuellement», appuie la responsable, qui évoque un investissement de 6,5 millions d’euros. Une quarantaine d’embauches sont prévues pour accompagner le développement et compléter un effectif de 50 salariés.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)