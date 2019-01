La croissance française s'est enrayée en 2018

La croissance économique a nettement ralenti l'an dernier en France, plombée par l'essoufflement de l'activité mondiale et par de mauvais résultats sur le plan de la consommation, qui a marqué le pas au quatrième trimestre dans le contexte des «gilets jaunes». Selon une première estimation publiée mercredi par l'Insee, la hausse du produit intérieur brut (PIB) a plafonné à 1,5% sur l'ensemble de l'année écoulée, loin des 2,3% (en données corrigées des jours ouvrés) atteints en 2017.

Ce résultat est conforme aux dernières prévisions de l'organisme public, mais inférieur à l'objectif du gouvernement, qui tablait officiellement sur 1,7% de croissance après avoir initialement envisagé une progression de 2%. Sur le seul quatrième trimestre, l'activité s'est révélée légèrement plus dynamique que prévu, avec une hausse du PIB de 0,3%. Mais ce résultat s'est révélé insuffisant pour gonfler le chiffre de croissance annuelle. «Malgré la dégradation de l'environnement international et le mouvement des gilets jaunes, la croissance française est solide. Notre politique donne des résultats», a réagi sur Twitter le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Initialement, l'Insee avait prévu un rebond de l'activité à 0,4% entre octobre et décembre, en raison notamment des gains de pouvoir d'achat issus de la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des ménages.

Consommation en berne

Mais le climat d'incertitude lié au mouvement des «gilets jaunes» avait ensuite poussé l'organisme public à diviser par deux sa prévision pour tenir compte de l'impact des manifestations sur la consommation. Selon l'Insee, les dépenses des ménages ont de fait fortement ralenti entre octobre et décembre, affichant une croissance nulle contre 0,4% au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année, la consommation a augmenté de 0,8% seulement, après +1,1% en 2017. L'investissement des entreprises a lui aussi ralenti (+2,9% après +4,7%), en raison notamment de la baisse des achats de voitures par les entreprises, tandis que l'investissement des ménages a poursuivi son repli (−0,4% après −0,1%). La production, dans ce contexte, s'est révélée moins dynamique (+2% contre +2,6% en 2017). D'après l'Insee, le ralentissement a été particulièrement marqué dans la construction (+1,1% après +3,5%) et l'industrie manufacturière (+0,8% après +2,4%).

En moyenne annuelle, les exportations se sont elles aussi essoufflées (+3,1% après +4,7%), malgré un rebond notable au quatrième trimestre (+2,4% après +0,2%), lié au dynamisme des livraisons de matériel aéronautique et naval. Le ralentissement des exportations ayant été moins marqué que celui des importations (+1,1% après +4,1%), les échanges extérieurs, talon d'Achille de l'économie française, ont malgré tout davantage contribué à l'activité (+0,6 point de croissance, contre +0,1 point en 2017). Cette faible dynamique fait planer un doute sur la capacité de rebond de l'économie française, dans un contexte d'essoufflement de l'activité mondiale, marquée par les tensions commerciales persistantes entre les Etats-Unis, la Chine et l'Europe, et par des incertitudes sur le Brexit.

(L'essentiel/afp)