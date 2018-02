Le successeur de Zuma promet un nouveau départ

«Nous devons mettre derrière nous toute la négativité qui a perturbé notre pays parce qu'un nouveau départ nous attend. Un fantastique départ est là», a lancé M. Ramaphosa devant le Parlement au grand complet. Fidèle à ses promesses, le chef de l'État a redit sa détermination à éradiquer la corruption qui a caractérisé l'ère Zuma. «Cette année est l'année où nous allons inverser le cours de la corruption dans nos institutions publiques», a-t-il promis.

Pendant plus d'une heure, le premier discours sur l'état de la nation de l'ancien syndicaliste puis homme d'affaires Ramaphosa a été accueilli par de fréquents applaudissements et même, parfois, des cris d'encouragement. Un contraste singulier avec les esclandres et vociférations à répétition de l'opposition qui ont accueilli les dernières prestations de Jacob Zuma devant les parlementaires.

Ramener la confiance des investisseurs

«Le dernier discours positif de ce type que j'ai entendu était celui prononcé par Madiba (le surnom de Nelson Mandela) en 1994», s'est enthousiasmé Narend Singh, le leader de l'Inkatha Freedom Party (IFP), une formation de l'opposition. L'arrivée de Cyril Ramaphosa suscite de fortes attentes dans une population dont la majorité vit toujours dans la pauvreté, un quart de siècle après la chute de l'apartheid.

Vendredi soir, M. Ramaphosa a promis d'engager le pays sur «un nouveau chemin de croissance, d'emploi et de transformation». Parmi ses priorités immédiates, il a cité l'emploi des jeunes, dont le taux de chômage frôle les 50%. «Offrir à un nombre beaucoup plus grand de nos jeunes une place dans l'économie productive est une urgence absolue», a-t-il longuement insisté. Il s'est également engagé à ramener la confiance des investisseurs et des marchés, qui ont sanctionné la fin du règne de Jacob Zuma par la dégradation de la note financière du pays.

En matière de corruption, le nouveau chef de l'Etat s'est réjoui de l'ouverture «prochaine», a-t-il dit, des travaux de la commission d'enquête judiciaire sur la «capture de l'État», qui désigne le pillage systématique des ressources publiques que son prédécesseur est accusé d'avoir couvert voire encouragé.

(L'essentiel/AFP)