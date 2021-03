Boycotté en Chine, H&M tente de calmer la crise

«Nous sommes déterminés à regagner la confiance de nos clients, collègues et partenaires commerciaux en Chine», a affirmé mercredi le numéro 2 mondial du secteur dans un communiqué en marge de l’annonce de résultats trimestriels en forte dégradation du fait de la pandémie. «Nous travaillons pour faire tout notre possible pour gérer les difficultés actuelles et trouver une issue», a écrit le groupe, soulignant l’importance de la Chine pour ses affaires, sans citer le nom de la province du Xinjiang, où vivent les Ouïghours.

H&M, tout comme des groupes comme Nike, s’est engagé à ne plus acheter de coton provenant de cette région pour protester contre les conditions de vie des Ouïghours, une minorité musulmane, déclenchant en réaction un récent appel au boycott de ces entreprises en Chine. Le géant suédois n’a pour l’instant pas donné de chiffres sur l’impact sur ses ventes du boycott dans l’empire du Milieu, ni détaillé de mesures concrètes prises face à la crise.

Vives réactions

De plus en plus offensive face aux accusations de violation des droits de sa minorité ouïghoure, la Chine a pris le 24 mars des mesures de rétorsion contre le géant du prêt-à-porter, qui avait décidé l’an dernier d’arrêter d’utiliser du coton en provenance du Xinjiang. Les produits de la marque suédoise ont été retirés des principaux sites de vente en ligne dans le pays, son 3e marché national au premier trimestre, où l’enseigne a réalisé 6% de son chiffre d’affaires et compte environ 10% du nombre total de ses points de vente.

La Chine «est un marché très important pour nous et notre engagement de long terme dans le pays reste fort», a affirmé H&M, soulignant sa présence dans le pays depuis plus de trente ans. Ces déclarations d’apaisement n’ont toutefois pas suffi à calmer la colère contre H&M affichée sur les réseaux sociaux chinois. Mercredi, le hashtag «le dernier communiqué de H&M ne mentionne pas le Xinjiang» avait déjà été vu plus de 35 millions de fois sur le réseau social Weibo, l’équivalent en Chine de Twitter. «Partez», «la Chine est toujours un marché important pour vous, mais vous êtes une marque superflue pour la Chine», ont aussi commenté certains utilisateurs.

(L'essentiel/AFP)