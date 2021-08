Le nouvel homme le plus riche du monde est...

Huit Américains et deux Français composent désormais le top 10 des personnes les plus riches de la planète, selon Forbes. Mais c'est bien un milliardaire de l'Hexagone qui est en tête de ce palmarès, avec la coquette somme de 199 milliards de dollars, presque un milliards de plus dans la journée. Il s'agit du patron du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault. Il détrône Jeff Bezos, qui a brûlé beaucoup de carburant et d'argent pour aller passer quelques minutes dans l'espace, et a vécu un très coûteux divorce. Rassurez-vous, il reste tout de même 191,2 milliards de dollars à l'ancien patron d'Amazon. 843 millions de dollars de moins qu'hier, quand même (-0,44%).

Derrière, Elon Musk complète le podium avec 184,6 milliards de dollars. Bill Gates (129,9 milliards) suit, puis vient Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avec 129,5 milliards et Larry Page, de Google, avec 117,7 milliards. Larry Ellison (116,9 milliards), Sergey Brin (lui aussi de Google) et ses 113,8 milliards, occupent les 7e et 8e place. Le magnat des médias Warren Buffet, 90 ans, est 9e avec 105,5 milliards. Enfin, la 10e de ce top 10 est la Française Françoise Bettencourt Meyers, héritière de la dynastie L'Oreal, 92,2 milliards de dollars pour finir le mois.

À eux dix, ces milliardaires sont à la tête d'une fortune totale de 1 380,3 milliards de dollars, soit 1 176,2 milliards d'euros, soit plus de 50 années de budget de l'État luxembourgeois... Le Grand-Duché ne compte d'ailleurs aucun super-riche dans le classement publié par Forbes.

(jw/L'essentiel)