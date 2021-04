New York se rêve en nouvel eldorado du cannabis

Kaelan Castetter arpente les bureaux à l’abandon qui jouxtent sa manufacture de produits à base de cannabidiol. Dans quelques mois, le vaste espace de 3000 m² sera entièrement consacré à l’exploitation du cannabis, dont l’usage récréatif est légal dans l’Etat de New York depuis le mois dernier.

«On va construire un complexe ultramoderne, de classe internationale pour cultiver le cannabis et étudier sa génétique à côté de notre usine de produits finis», décrit le patron d’Empire Standard, un site qui a ouvert l’an dernier en banlieue de Binghamton, à trois heures de route au nord-ouest de New York. L’entreprise fabrique huiles, baumes, cosmétiques, cigarettes, bonbons et boissons à partir de cannabidiol (CBD), une substance non-addictive du cannabis appréciée pour ses vertus relaxantes, et approvisionne des détaillants de la région.

Des milliers d'emplois à la clef

Fin mars, le gouverneur de l’Etat de New York Andrew Cuomo a entériné une loi autorisant la possession et la consommation de cannabis à usage récréatif pour les adultes de 21 ans et plus, et élargissant sa distribution à des fins médicales. Des entreprises comme Empire Standard vont ainsi pouvoir faire pousser des variétés de cannabis à forte concentration en tétrahydrocannabinol (THC), la molécule psychoactive de la plante.

Devant la chaîne de montage de l’usine de Binghamton, des employés en blouse de travail assemblent des petites boîtes en plastique contenant des fleurs de CBD sous la direction de Jim Castetter, le père de Kaelan. À 55 ans, ce pionnier du secteur est aujourd’hui chef des ventes d’Empire Standard après de multiples aventures entrepreneuriales, plus ou moins licites, dans l’industrie du cannabis new-yorkais. Il voit la légalisation comme une opportunité historique. «Combien de fois dans votre vie avez-vous la chance d’entrer sur un marché établi avec un produit qui était interdit à la vente? C’est unique», explique-t-il. «On s’est trouvé au bon endroit, au bon moment avec suffisamment de passion, d’ambition et de savoir-faire pour pouvoir en tirer profit.»

De son côté, Kaelan Castetter est convaincu que l’Etat de New York va devenir un centre mondial de la vente de marijuana, au même titre que la Californie. «Il ne pouvait y avoir de meilleur moment pour que New York légalise le cannabis avec 30 000 à 50 000 emplois à la clef et des milliards de dollars injectés dans l’économie», s’enthousiasme-t-il, confiant avoir vu son activité s’essouffler pendant la pandémie. «Ce jeune entrepreneur de 24 ans compte faire passer ses effectifs d’une quinzaine de salariés à plus de 100.

(L'essentiel/afp)