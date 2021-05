«De 800 euros d’impôts, je suis passée à 1 500»

Âgée de 47 ans et mère de deux enfants, Virginie (prénom d’emprunt) vit séparée de son mari depuis 2011. «À l’époque, instantanément, de 800 euros d’impôts sur le revenu, je suis passée à quasiment 1 500 euros. Le changement de classe d’imposition m’a coûté 700 euros du jour au lendemain», témoigne-t-elle. La législation luxembourgeoise prévoit en effet qu’à la suite d'une séparation ou d’un divorce, les personnes monoparentales basculent de la classe «2» dans la classe d'impôt «1A», celle des célibataires et des veufs notamment.

«Cette classification a été créée par Jean-Claude Juncker en... 1997, et n'est plus adaptée à la situation en 2021», relate Nuria Iturralde, avocate et administratrice de la page Facebook «Collectif monoparental». Alors qu’aujourd’hui 10% des ménages au Luxembourg sont des monoparentaux , et 83% des monoparentaux sont des femmes. À l’heure actuelle, Virginie, cheffe de projet dans l’I.T., verse 1 324 euros par mois sur 13 mois aux impôts, alors que, calcul rapidement effectué, elle ne payerait que 726 euros si elle était restée en classe «2». Une différence «énorme », dit-elle, «une manne de 600 euros mensuels que je pourrais consacrer notamment à l’éducation de mes enfants, réorientés de manière forcée de l’École publique, en l’occurrence le Lycée classique, vers le Lycée français.»

«Une précarité en relation directe avec la fiscalité»

«On en arrive à une situation de précarité en relation directe avec la fiscalité, et non pas avec le niveau de revenus», regrette Nuria Iturralde. Et ce, quand bien même le crédit d’impôt monoparental (CIM) prévu par la loi est censé atténuer quelque peu la note. D’une somme forfaitaire de 1 500 euros pour les revenus annuels imposables inférieurs ou égaux à 35 000 euros, le CIM est dégressif jusqu’à 750 euros pour les mêmes revenus variant de 35 000 à 105 000 euros. «Mais même si j’ai à chaque fois coché cette case, je n’en ai jamais vu la couleur, sauf l'année dernière où j'ai touché 1 046,70 euros», rapporte Virginie.

La quadragénaire vit cette situation comme une injustice, fruit d’une «société archaïque». «L’injustice fiscale se loge dans le manque d’équité. On se sent accusé moralement de ne pas être en couple», avoue-t-elle. «Les gens ne comprennent pas qu’une femme puisse être seule, et ce fait entraîne une absence totale d’empathie. De nombreux couples mariés le restent uniquement parce qu’ils voient la justice fiscale comme une menace qui plane sur eux, parce qu’ils ont peur de payer plus d’impôts. Moi, maintenant, je supplie mon mari à genoux pour retrouver le statut "mariés", en allant faire une déclaration à la mairie pour dire qu’on s’est réconciliés. Évidemment, il ne veut pas. À la fin, les gens restent mariés de façon bidon.»

«Faire disparaître les classes d'imposition»

Pour la mère de famille, la solution à apporter à cette iniquité serait de «calculer l’impôt sur la base des quotients familiaux (tant d’adultes tant d’enfants, …), et non pas sur la situation familiale. Le statut de la personne n’a rien à voir. C’est de la discrimination. Il faudrait juste abolir les classes.» Nuria Iturralde, qui rappelle qu’une pétition a été déposée en ce sens en 2016 déjà, abonde dans le même sens. «Le passage de tous les monoparentaux dans la classe d'impôt "B" coûterait 30 millions d'euros à l'État, selon un calcul qui a été fait, ce qui n'est pas un montant énorme dans le budget de l'État (environ 20 milliards d'euros).»

Mais pour la militante, la meilleure solution serait en réalité de «déclassifier, de faire disparaître les classes d'imposition». Autrement dit de passer de trois barèmes différents pour mariés, séparés et célibataires à un seul pour les monoparentaux, car «cette individualisation des barèmes est illégale. Dans tous les autres pays, il n'existe qu'un seul barème fiscal. Ce triple barème doit disparaître».

«En effet, c'est le niveau de revenu (qui détermine la capacité économique d'une personne) qui doit entrer en ligne de compte, où chacun doit contribuer en fonction de ses capacités économiques et ses charges du ménage, soit autant d'éléments objectifs», et non, insiste Nuria Iturralde, «l'état civil. "Celui-ci ne doit nullement entrer en ligne de compte, car c'est un élément purement subjectif». Et l’avocate de conclure sur une note d’optimisme: «il semblerait au vu des récentes discussions que le ministre des Finances, Pierre Gramegna soit disposé à modifier les choses, mais... wait and see...

(L'essentiel/Jean-François Colin)