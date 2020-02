Donnez en ligne votre avis sur la politique de la BCE

La Banque centrale européenne a lancé, lundi, sa campagne de consultation pour «écouter les attentes et préoccupations» du public, sur la manière dont doit être menée la politique monétaire dans la zone euro. La BCE et les 19 banques centrales nationales de pays utilisant la monnaie unique «invitent les citoyens et les organisations de la zone euro à apporter leurs idées et commentaires» sur l'avenir de la politique monétaire «dans le cadre du traité» sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon un communiqué.

«Nous voulons écouter les opinions, les attentes et les préoccupations du public avec un esprit ouvert», a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, dans ce communiqué. Concrètement, l'institution va mettre en ligne un vade-mecum de la révision de stratégie et un formulaire en ligne que les citoyens pourront utiliser pour «soumettre des propositions et des commentaires dans les langues de la zone euro».

La BCE a lancé, en janvier sous la houlette de sa présidente française, un examen stratégique dans le but de redéfinir son objectif d'inflation «proche mais inférieur à 2%» jugé trop rigide.

(L'essentiel/afp)