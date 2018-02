POST acquiert 4,71% des parts d'Encevo

POST poursuit sa stratégie de diversification. L'entreprise contrôlée par l'État luxembourgeois est entrée au capital d'Encevo, a annoncé mercredi le ministre de l'Économie, Étienne Schneider, (LSAP) sur Twitter. POST a racheté 4,71% du capital de l'opérateur énergétique, maison mère d'Enovos et Creos, qui appartenait jusqu'à présent au groupe français Engie.

La transaction, dont le montant n'a pas été indiqué, est vue comme «un rapprochement stratégique entre deux fournisseurs d'infrastructures» par POST. L'entreprise évoque des synergies dans le cadre du développement de l'énergie décarbonée, où sont impliqués les «réseaux d'énergie intelligents (smart grids), enrichis par les technologies de l'information et des communications». Elle envisage même «une collaboration future plus étroite» avec Encevo. «Nous saluons l’entrée de POST Luxembourg dans notre actionnariat», indique Jean Lucius, CEO d’Encevo. Il évoque également «des synergies entre les deux groupes dans les années à venir, que ce soit au niveau des infrastructures ou au niveau des services envers les clients».

POST, détenue à 100% par l'État luxembourgeois, n'en est pas à sa première incursion dans divers secteurs de l'économie. La poste luxembourgeoise compte ainsi plus de 30 filiales et diverses participations, d'après son dernier rapport annuel. Cela concerne des entreprises comme la banque Raiffeisen, l'annuaire Editus, le transporteur Michel Greco, l'opérateur téléphonique Join, inTech ou encore Elgon, spécialisés dans les services informatiques.

