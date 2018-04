Une heure de travail coûte 37,66 euros

En 2017, selon Eurostat, au Luxembourg, le coût de la main d’œuvre a atteint 37,66 euros, ce qui place le Grand-Duché sur le podium de l'UE, derrière le Danemark (42,5 euros) et la Belgique (39,6 euros). La moyenne européenne se situe à 26,8 euros.

Un coût de la main d’œuvre important surtout dû à des salaires et traitements élevés, les coûts non-salariaux (tels que les cotisations sociales) ne représentant que 11,9% du coût total contre 13,8% au Danemark et 27,1% en Belgique. Le Luxembourg est ainsi le pays - après Malte (6,7%) - où ces coûts non-salariaux sont les plus faibles de l'UE où la moyenne est de 24%.

Le coût d’une heure de travail au Grand-Duché est le plus élevé dans les services (40,6 euros en 2017), devant l’économie principalement non marchande (hors administration publique, 39,1 euros). Suivent ensuite les secteurs de l’économie marchande (37,4 euros), l’industrie (32,5 euros) et la construction (25,8 euros).

(L'essentiel)