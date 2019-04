L'effectif de l'Ajax évalué à un demi-​​milliard d'euros

Deux ans après Monaco, la barre des 350 millions d'euros de ventes sera-t-elle dépassée par l'Ajax Amsterdam? À l'été 2017, l'ASM, qui avait également atteint à la surprise générale les demi-finales de Ligue des champions, avait réalisé de nombreuses plus-values sur les transferts de Kylian Mbappé au PSG (180 M EUR), ou encore Bernardo Silva et Benjamin Mendy à Manchester City (50 M EUR et 57,5 M EUR).

L'effectif amstellodamois est valorisé à 420 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. De quoi pousser les dirigeants à imiter cet été leurs homologues monégasques? «Nous voulons conserver cette équipe mais nous connaissons le pouvoir financier des grands clubs», a admis Edwin van der Sar, directeur général de l'Ajax.

Déjà 75 millions avec de Jong

Arrivé à l'âge de 9 ans, Matthijs de Ligt est un pur produit de l'académie ajacide. Devenu capitaine le plus jeune de l'histoire de son équipe à 19 ans, le talentueux défenseur, qui a inscrit le but de la qualification en demies contre la Juventus (2-1), vaut environ 70 millions d'euros, l'une des plus grosses cotes sur le marché à son poste. André Onana, gardien de but formé au FC Barcelone, est tout aussi convoité et estimé à 35 M EUR.

Les latéraux Noussaïr Mazraoui (21 ans) et Nicolas Tagliafico (26 ans) sont respectivement valorisés à 12 et 25 M EUR. Avec Frenkie de Jong (21 ans), l'Ajax a déjà réalisé la vente la plus chère de l'histoire du championnat des Pays-Bas. Le Barça, l'autre club de cœur du mythique Johan Cruyff, a scellé l'arrivée cet été du prometteur milieu néerlandais en versant 75 millions d'euros (plus 11 millions de bonus). Au nez et à la barbe de plusieurs grosses écuries. La liste est longue et à l'Ajax, même les remplaçants sont attractifs!

(L'essentiel/afp)