Carphone ferme ses magasins de téléphonie

Le groupe d’électronique Dixons Carphone va fermer ses 531 boutiques de téléphones au Royaume-Uni, ce qui va se traduire par la suppression de plus de 1 000 emplois, à cause de changements de comportements de consommateurs et en prévision du choc du coronavirus. Dans un communiqué mardi, le groupe dit qu'il va désormais vendre des téléphones mobiles dans des corners de ses quelques 300 magasins Currys ou PC World.

Environ 2 900 postes de sa chaîne Carphone Warehouse vont être éliminés, mais près de 1 800 personnes devraient être réaffectées ailleurs dans le groupe, précise le communiqué. «Nos clients se dirigent non seulement vers nos activités en ligne qui sont en plein développement mais aussi vers nos plus gros magasins où ils peuvent trouver toute l'expertise et la technologie (téléphones mobiles, ordinateurs, télévisions, appareils connectés, etc). Ils ne peuvent pas trouver tout cela dans nos boutiques plus petites dédiées à la téléphonie», a justifié le directeur général Alex Baldock.

Les 70 magasins Carphone Warehouse en Irlande restent ouverts et les opérations internationales ne sont pas concernées. Dixons Carphone justifie la décision comme «essentielle» pour remettre à flot sa branche de téléphonie mobile, qui devrait perdre 90 millions de livres cette année. Le groupe dit ne pas encore avoir ressenti de retombées de la crise du coronavirus. En revanche, Dixons Carphone a enregistré une «hausse notable» de la demande de réfrigérateurs et congélateurs ou d'appareils électroniques et d'ordinateurs portables, les gens se préparant à travailler de chez eux et au confinement.

(L'essentiel/afp)