La pub sur le tabac pour les ados, c'est terminé

Les électeurs suisses ont accepté, dimanche à 54% et une majorité de cantons, d'interdire la publicité sur le tabac accessible aux enfants et adolescents, selon les premiers résultats officiels publiés par la Chancellerie fédérale. «On est extrêmement content. Le peuple a quand même compris que la santé est plus importante que les intérêts économiques», a réagi Stefanie de Borba, de la Ligue contre le cancer.

Le pays alpin, où environ une personne sur quatre fume, avait jusqu'à présent une législation très permissive dans le domaine de la publicité sur le tabac, notamment en raison du très fort lobbying des plus grands cigarettiers du monde, qui y ont leur siège. Sur le plan national, seules les publicités à la radio et à la télévision et celles qui visent spécifiquement des mineurs sont bannies actuellement.

Presse, affiches, Internet

Et même si certains cantons avaient déjà durci leurs règles et qu'une nouvelle loi devait entrer en vigueur en 2023, les groupes de lutte contre le tabagisme ont estimé qu'une action beaucoup plus décisive était nécessaire pour protéger les jeunes, et ont lancé une initiative populaire.

Le texte prévoit l'interdiction de toute publicité pour le tabac là où des enfants ou des adolescents peuvent la voir, par exemple dans la presse, sur des affiches ou Internet, au cinéma ou lors de manifestations. Les mêmes règles doivent s'appliquer à la cigarette électronique. La publicité qui ne cible que les adultes, par exemple dans les courriels, restera admise.

(L'essentiel/afp)