Un peu plus de faillites au premier semestre

Le nombre de faillites d'entreprises au premier semestre 2019 s'est élevé à 628 au Luxembourg. Un an plus tôt, elles étaient 611 à avoir fait défaut, ce qui fait une hausse de 2,78%, selon un bilan communiqué ce jeudi par Creditreform Luxembourg. «Le nombre de firmes âgées de plus de cinq ans a à nouveau crû et est passé à 78,82% (NDLR: du nombre total de faillites) contre 76,60% l’année précédente. La part des déconfitures d’entreprises ayant moins de cinq ans a baissé de 23,40% à 21,18%», relève la société de recouvrement de créances, dans son communiqué.

470 cas dans les services

Le secteur des services a été le plus touché, avec 470 cas sur les six premiers mois de l'année, contre 439 en 2018 (+7%). Dans le commerce, 128 entreprises ont mis la clé sous la porte, soit neuf de moins que l'année précédente à la même époque. Le chiffre des défaillances dans le secteur du bâtiment reste le même, 29. Pour l'industrie manufacturière, il tombe à une unité, contre six un an plus tôt. Dans le détail, 555 échecs ont été enregistrés au tribunal d'arrondissement de Luxembourg (+10 unités) et 73 à celui de Diekirch (+7).

Hausse des faillites de SA

«Cette année, il n’y a pas d’entreprise très connue ayant eu de nombreux salariés qui a subi ce grave échec. Ce sont surtout de petites firmes qui ont failli», observe Herbert Eberhard, administrateur délégué de Creditreform Luxembourg. Une hausse importante des faillites de sociétés anonymes (SA) a été relevée (270 contre 232). Les faillites de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont descendues à 343 (-6,54%), mais elles représentent toujours plus de la moitié du total (55%).

(mv/L'essentiel)