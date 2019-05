Les inégalités se creusent davantage dans l'UE

Les inégalités ont augmenté dans l'Union européenne ces dernières décennies, en particulier dans l'ancien bloc de l'Est, mais le fossé entre riches et pauvres reste moins gigantesque que dans d'autres régions du monde. La Bulgarie est le pays le plus inégalitaire de l'UE, selon Eurostat. Les pays baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie), les quatre principaux pays du Sud (Espagne, Portugal, Grèce, Italie), la Roumanie et le Royaume-Uni complètent le Top 10.

Allemagne, France et Pologne sont, quant à eux, légèrement moins inégalitaires que la moyenne. Slovaquie (avec un indice de 23), Slovénie et République tchèque sont les plus égalitaires, suivis par les pays nordiques (Suède, Danemark, Finlande), la Belgique, les Pays-Bas et l'Autriche.

Aggravation depuis 40 ans

Entre 1980 et 2017, en Europe, le revenu moyen des 1% les plus riches a crû «deux fois plus vite» que celui des 50% les plus pauvres, selon une étude du Laboratoire sur les inégalités mondiales (WIL) publiée en avril. Une «montée des inégalités» qui s'observe dans la «quasi-totalité des pays européens». Selon l'organisme, les politiques européennes «peinent à promouvoir une croissance plus inclusive», car elles sont «focalisées sur la réduction des inégalités entre Etats-membres», délaissant les «inégalités à l'intérieur des pays».

C'est à l'Est que les inégalités ont, en moyenne, le plus augmenté. Les écarts de revenus y ont explosé pendant la «transition du socialisme au capitalisme» dans les années 1990, les privatisations bénéficiant à une «élite restreinte», selon le WIL. Région la plus égalitaire du continent en 1980, l'Europe de l'Est atteint aujourd'hui les niveaux d'inégalité de l'Ouest et du Sud.

